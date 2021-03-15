Сноубордисты катались в запрещённой зоне и спровоцировали сход лавины

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В Кабардино-Балкарии три сноубордиста покатались в запрещённой зоне на горе Чегет и спровоцировали сход лавины. Один из них пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В 16.45 мск в понедельник поступило сообщение, что на северном склоне горы Чегет сошла лавина. По предварительной информации, трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещённую зону, — говорится в сообщении.

Сами любители экстремального отдыха не попали под массивный сход снега. Тем не менее один из них получил травму ноги, однако это произошло во время катания. Чтобы вытащить нерадивого сноубордиста, на место отправили шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в камчатском городе Елизарово крупная лавина погребла под собой трёх человек, в том числе и ребёнка. Тем не менее погиб только один человек, остальных же удалось спасти. Лавина, под которую попали мужчина, женщина и ребёнок 10–12 лет, сошла со склона в районе одной из местных школ. Мужчина, предположительно в возрасте 40 лет, погиб на месте. Женщину и ребёнка удалось спасти.