СМИ: в Москве полицейские задерживают участников акции против фашизма

https://static.news.ru/photo/c7b83d58-b49e-11ea-97b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На проспекте Сахарова и у здания ФСБ на Лубянке в Москве проходят несанкционированные акции. Нескольких человек задержали.

К настоящему моменту известно, что полиция выставила несколько автозаков рядом со скоплением людей. Как пишет издание «Подъём» в своём Telegram-канале, силовики предлагают участникам разойтись. По некоторым данным, на проспект Сахарова приехал ОМОН.

По информации «ОВД-Инфо», акция проходит против фашизма. Также сообщается, что на Мясницкой области задержаны не менее 15 участников акции по возложению цветов в память о начале Великой Отечественной войны.

NEWS.ru писал, что Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника группы «Война» Петра Верзилова. Его обвиняли в мелком хулиганстве. Мужчина заявил, что стал жертвой полицейской провокации.