СМИ: в Москве полицейские задерживают участников акции против фашизма

На проспекте Сахарова и у здания ФСБ на Лубянке в Москве проходят несанкционированные акции. Нескольких человек задержали.
К настоящему моменту известно, что полиция выставила несколько автозаков рядом со скоплением людей. Как пишет издание «Подъём» в своём Telegram-канале, силовики предлагают участникам разойтись. По некоторым данным, на проспект Сахарова приехал ОМОН.
По информации «ОВД-Инфо», акция проходит против фашизма. Также сообщается, что на Мясницкой области
NEWS.ru писал, что Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника группы «Война» Петра Верзилова. Его обвиняли в мелком хулиганстве. Мужчина заявил, что стал жертвой полицейской провокации.
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