СМИ: экс-депутат из Петербурга обстрелял лодку с отдыхавшей семьёй

https://static.news.ru/photo/4847458e-b483-11ea-83e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb.sledcom.ru

Полиция в Ленинградской области задержала бывшего депутата, которого заподозрили в обстреле лодки с отдыхавшей на Любимовском озере семьёй. Пострадала 32-летняя женщина.

По информации издания 47news.ru, пострадавшая отдыхала вместе с мужем и 14-летней дочерью. Лодка семьи оказалась рядом с дачным участком Ильи Русинова, который до 2019 года был муниципальным депутатом в Санкт-Петербурге. Как считает полиция, мужчина прицельно обстрелял отдыхающих из гладкоствольного ружья, когда лодка дрейфовала в 70 метрах от дачи.

СК возбудил дело о покушении на убийство. Пострадавшая женщина получила огнестрельное ранение внутренних органов и таза. Подозреваемый задержан, следователи готовят документы для избрания меры пресечения.

В петербургском отделении «Единой России» заявили , что Русинова лишат членства в партии «в ближайшее время».

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