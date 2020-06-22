СМИ: экс-депутат из Петербурга обстрелял лодку с отдыхавшей семьёй

Полиция в Ленинградской области задержала бывшего депутата, которого заподозрили в обстреле лодки с отдыхавшей на Любимовском озере семьёй. Пострадала 32-летняя женщина.
По
СК возбудил дело о покушении на убийство. Пострадавшая женщина получила огнестрельное ранение внутренних органов и таза. Подозреваемый задержан, следователи готовят документы для избрания меры пресечения.
В петербургском отделении «Единой России»
Как писал NEWS.ru, 13 июня шестиклассник пропал после купания в реке Луга под Кингисеппом.
Добавьте наши новости в избранные источники