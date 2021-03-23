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Смертью закончилась драка дальнобойщиков на границе РФ и Грузии

04:43, 24 марта 2021 1 201
Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Драка между дальнобойщиками на российско-грузинской границе закончилась летальным исходом. Конфликт случился на нейтральной полосе в районе погранперехода на Военно-Грузинской дороге.

В результате драки один из водителей убил другого, сообщает телеканал «360». Издание отмечает, что участниками инцидента были не граждане России и Грузии.

Грузинские следователи выехали на место трагедии, где сейчас скопились сотни фур, поскольку погранпереход закрыт из-за угрозы схода лавин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в городе Моздок (Северная Осетия) в драке был убит двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев. Потасовка произошла в ресторане «Вегас». 31-летний Хадзиев получил удары ножом от неизвестного, в результате чего скончался. Также в драке погиб местный бизнесмен, чьё имя не называется.

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