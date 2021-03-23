Смертью закончилась драка дальнобойщиков на границе РФ и Грузии

https://static.news.ru/photo/f88ae332-8c42-11eb-a150-96000091f725_660.jpg Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Драка между дальнобойщиками на российско-грузинской границе закончилась летальным исходом. Конфликт случился на нейтральной полосе в районе погранперехода на Военно-Грузинской дороге.

В результате драки один из водителей убил другого, сообщает телеканал «360». Издание отмечает, что участниками инцидента были не граждане России и Грузии.

Грузинские следователи выехали на место трагедии, где сейчас скопились сотни фур, поскольку погранпереход закрыт из-за угрозы схода лавин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в городе Моздок (Северная Осетия) в драке был убит двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев. Потасовка произошла в ресторане «Вегас». 31-летний Хадзиев получил удары ножом от неизвестного, в результате чего скончался. Также в драке погиб местный бизнесмен, чьё имя не называется.