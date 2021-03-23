Смертью закончилась драка дальнобойщиков на границе РФ и Грузии

Драка между дальнобойщиками на российско-грузинской границе закончилась летальным исходом. Конфликт случился на нейтральной полосе в районе погранперехода на Военно-Грузинской дороге.
В результате драки один из водителей убил другого,
Грузинские следователи выехали на место трагедии, где сейчас скопились сотни фур, поскольку погранпереход закрыт из-за угрозы схода лавин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в городе Моздок (Северная Осетия) в драке был убит двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев. Потасовка произошла в ресторане «Вегас». 31-летний Хадзиев получил удары ножом от неизвестного, в результате чего скончался. Также в драке погиб местный бизнесмен, чьё имя не называется.