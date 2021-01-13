СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в больнице на Алтае

https://static.news.ru/photo/7ea1d510-5648-11eb-bba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей после того, как в больнице Советского района Алтайского края скончалась годовалая девочка.

Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Алтаю Людмила Рязанцева, передаёт РИА Новости. Следствие сейчас устанавливает все обстоятельства гибели ребёнка и оценивает действия медперсонала районной больницы.

По данным СК, 11 января 2020 года в селе Советское ребёнок опрокинул на себя стакан с горячей водой, девочку с ожогами доставили в Советскую ЦРБ. Она скончалась при оказании медицинской помощи. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стало повреждение левого лёгкого при установке катетера в подключичную вену.

Мама погибшей девочки в соцсетях рассказывала, что в село Советское она с дочерью приехали из Якутии погостить у родственников. Минздрав Алтая выразил соболезнования родным умершего ребёнка. В ведомстве пообещали проверить все обстоятельства случившегося и наказать виновных.

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