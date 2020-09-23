СК РФ возбудил уголовные дела после побега заключённых в Дагестане

https://static.news.ru/photo/c7f992a2-fdc4-11ea-90d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ проводит комплекс действий, направленных на установление должностных лиц, виновных в побеге шестерых заключённых из исправительной колонии в Дагестане, и привлечение их к ответственности.

По факту происшествия СК возбудил уголовные дела о халатности и побеге из мест лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комплексную проверку соблюдений законодательства в исправительной колонии № 2 в посёлке Шамхал Кировского района также организовала прокуратура Республики Дагестан. Главный прокурор региона Алексей Ежов взял ход расследования уголовных дел на личный контроль.

Как писал NEWS.ru, Нажмудин Ахмеднабиев, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов, Магомед Абдулкадиров, Махмадрасул Машрабов и Магди Мириев сбежали из колонии, совершив подкоп. Все городские и районные отделы полиции, а также соседние с Дагестаном регионы получили ориентировки на беглецов, личный состав правоохранительных органов Дагестана поднят по тревоге. Сбежавшие — особо опасные преступники. Все они отбывали сроки не меньше восьми лет, один из них был осуждён за убийство.