Следователи проверят сообщения СМИ о переломе позвоночника у школьника

В школе Новосибирска старшеклассники сломали позвоночник восьмилетнему ребёнку. В время перемены его таскали за руки и пинали. Никто из учителей не пресёк издевательства. В итоге, у него диагностировали тяжёлую травму. Инцидентом заинтересовался следственный комитет по региону, сообщается на сайте СК.

Следственное управление СКР по Новосибирской области начало проверку , в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, - говорится в сообщении ведомства.

ЧП произошло во время перемены в школе №1. Мать ребёнка утверждает, что ее сына избивали старшеклассники: «таскали, пинали, заламывали руки, взяли за волосы», а когда ребёнок вырывался и убежал, его догнали и продолжили , сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам женщины, за все двадцать минут издевательств никто из учителей не попытался вмешаться в происходящее.

В больнице мальчику поставили предварительный диагноз - компрессионный перелом позвоночника. Ему прописали постельный режим. В течение трех месяцев школьнику будет нельзя сидеть и ходить. Полгода придётся носить специальный корсет.

После этого родительница попыталась выяснить произошедшее с ее сыном в школе, однако по её словам, директор отказалась общаться с ней. Завуч пообещала провести проверку и установить причастных. Однако, реально все компетентные органы занялись проблемой только после появления этой истории в СМИ.

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