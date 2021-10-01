Журналисты узнали причины конфликта со стрельбой у московской школы

Мужчина, который устроил стрельбу возле школы на северо-востоке Москвы, конфликтовал не со сверстниками своей дочери, а с взрослыми людьми, которые подкараулили её у учебного заведения. Причиной стали шутки девочки про национальность в соцсети, пишет Readovka.

По информации журналистов, школьница шутила о кавказцах в закрытой группе во «ВКонтакте». Группа обиженных на эти слова взрослых людей дождалась девочку у школы. Эти люди были значительно старше девочки. Кто-то из них раньше учился в этой школе, а кто-то не имел никакого отношения к учебному заведению.

Мужчины начали толкать ребёнка и прижимать её к забору. Она написала отцу с просьбой о помощи. Мужчина приехал к месту, но нападавшие набросились и на него. После этого отец выстрелил в воздух.

Инцидент произошёл 30 сентября на Палехской улице в Ярославском районе. СМИ сообщили, что мужчина выстрелил в воздух из пистолета в школе на северо-востоке Москвы. По данным журналистов, отец одной из учениц пришёл в школу, устроил драку с обидчиками дочери, достал пистолет и выстрелил в воздух.

При этом, как сообщили NEWS.ru в департаменте образования и науки столицы, стрельба была не на территории школы № 1374, а рядом с ней. Никто из детей в ходе его не пострадал.