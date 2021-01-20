Сиделка зарезала пожилую жительницу центра Москвы

https://static.news.ru/photo/a0a6f6ea-5b6b-11eb-953c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay.com

Шокирующее убийство женщины 1938 года рождения произошло в центре столицы.

По предварительной информации, Ирину К. убила Гульчахра А. 1989 года рождения, которая ухаживала за немощной женщиной. Конфликт произошёл на бытовой почве: старушка сделала сиделке замечание, после чего та набросилась на неё с ножом и перерезала своей подопечной горло, передаёт РЕН ТВ.

Трагедия произошла в Угловом переулке в Центральном административном округе. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как писал NEWS.ru, женщина, признанная виновной в смерти ребёнка, за которым она присматривала в качестве няни, была осуждена на восемь лет. Соответствующее решение вынес Дербентский городской суд.