Сиделка зарезала пожилую жительницу центра Москвы

Шокирующее убийство женщины 1938 года рождения произошло в центре столицы.
По предварительной информации, Ирину К. убила Гульчахра А. 1989 года рождения, которая ухаживала за немощной женщиной. Конфликт произошёл на бытовой почве: старушка сделала сиделке замечание, после чего та набросилась на неё с ножом и перерезала своей подопечной горло,
Трагедия произошла в Угловом переулке в Центральном административном округе. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как писал NEWS.ru, женщина, признанная виновной в смерти ребёнка, за которым она присматривала в качестве няни, была осуждена на восемь лет. Соответствующее решение вынес Дербентский городской суд.