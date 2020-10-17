Школьника с наркотическим отравлением увезли в больницу прямо из подъезда

13-летнего жителя Санкт-Петербурга попал в больницу после отравления наркотиками. Мать обнаружила его в подъезде дома на улице Бадаева без сознания и со спущенными штанами.
Вместе с её сыном был товарищ, который сказал, что ещё один друг угостил их энергетиком.
Подросток был госпитализирован с острым отравлением наркотическим веществом. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.
Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
6 марта в одну из московских больниц в тяжелом состоянии была госпитализирована восьмиклассница. Медики диагностировали у неё отравление наркотиками, писал NEWS.ru