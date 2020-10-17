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Школьника с наркотическим отравлением увезли в больницу прямо из подъезда

10:29, 18 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13-летнего жителя Санкт-Петербурга попал в больницу после отравления наркотиками. Мать обнаружила его в подъезде дома на улице Бадаева без сознания и со спущенными штанами.

Вместе с её сыном был товарищ, который сказал, что ещё один друг угостил их энергетиком. 

Подросток был госпитализирован с острым отравлением наркотическим веществом. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

6 марта в одну из московских больниц в тяжелом состоянии была госпитализирована восьмиклассница. Медики диагностировали у неё отравление наркотиками, писал NEWS.ru

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