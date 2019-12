К правоохранителям обратились ученица средней школы в Уэстоне и её родители. Они сообщили, что учащаяся разместила в мобильном приложении Snapchat угрозы, в том числе список тех школьников, которые по её задумке должны были умереть, сообщается в пресс-релизе.

A 12-year-old girl has been arrested after she threatened to kill students at her middle school in Florida, authorities said. https://t.co/lAFjUIC5HW