https://static.news.ru/photo/833106d0-1a64-11ea-840d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском штате Флорида сотрудники офиса шерифа арестовали 12-летнюю школьницу, угрожавшую нападением на учебное заведение.

К правоохранителям обратились ученица средней школы в Уэстоне и её родители. Они сообщили, что учащаяся разместила в мобильном приложении Snapchat угрозы, в том числе список тех школьников, которые по её задумке должны были умереть, сообщается в пресс-релизе.

A 12-year-old girl has been arrested after she threatened to kill students at her middle school in Florida, authorities said. https://t.co/lAFjUIC5HW — CNN (@CNN) December 9, 2019

Помощники шерифа поняли, что ученики находятся в опасности и могут быть убиты 9 декабря. Размещавшую угрозы в Сети школьницу арестовали, она призналась в содеянном. В настоящее время девочка находится в исправительной колонии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во Флориде по обвинению в подготовке нападения на школу были арестованы 11-летняя и 12-летняя девочки. Учащиеся утверждали, что поклоняются Сатане. Позже полиция обыскала дома задержанных, а также изучила их гаджеты. Найденные улики указывали на подготовку массового убийства подростков.