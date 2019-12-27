Ученица 11-го класса одной из школ Воскресенска умерла во время сдачи норм ГТО во дворце водного спорта «Дельфин».
Инцидент произошёл 26 декабря в день рождения девушки, которой исполнилось 17 лет. Она почувствовала недомогание в раздевалке, однако спустилась в воду и проплыла несколько метров. После она начала тонуть.
Школьницу оперативно вытащили из бассейна, однако прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти её. По словам очевидцев, у погибшей наблюдались судороги.
В настоящее время выясняется причины смерти девушки,
Ранее NEWS.ru писал, что в реке Матрёнка в Липецкой области обнаружили тела двух сестёр-школьниц. По данному факту проводится проверка.
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