Шестилетняя девочка насмерть отравилась грибами в Башкирии

https://static.news.ru/photo/5810ded0-dcb5-11ea-a520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестилетняя девочка скончалась в башкирской деревне Даутово после того, как попробовала собранные отцом грибы.

Как передаёт Life, житель деревни собрал грибы на окраине населённого пункта. Не удостоверившись в их безопасности, мужчина приготовил ужин из грибов, накормил им дочь и сына и поел сам. Ночью всем членам семьи стало плохо, отец и сын попали в больницу в тяжёлом состоянии, девочка умерла, не дождавшись приезда медиков.

Позже стало известно, что мать детей скончалась в мае 2020 года. Семья переехала в Даутово недавно и ещё не успела наладить связи с местными жителями.

Ранее NEWS.ru писал о массовом отравлении в Дагестане. В селе Геджух Дербентского района около 40 человек отравились питьевой водой. Девять человек попали в больницу, шестеро из госпитализированных — дети.