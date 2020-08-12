Шестилетняя девочка насмерть отравилась грибами в Башкирии

Шестилетняя девочка скончалась в башкирской деревне Даутово после того, как попробовала собранные отцом грибы.
Как
Позже стало известно, что мать детей скончалась в мае 2020 года. Семья переехала в Даутово недавно и ещё не успела наладить связи с местными жителями.
Ранее NEWS.ru писал о массовом отравлении в Дагестане. В селе Геджух Дербентского района около 40 человек отравились питьевой водой. Девять человек попали в больницу, шестеро из госпитализированных — дети.
Добавьте наши новости в избранные источники