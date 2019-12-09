https://static.news.ru/photo/e77f9a9e-ea07-11e9-a648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сразу три аварии произошли на 88-м км МКАД. В районе съезда на Алтуфьевское шоссе столкнулись в общей сложности шесть автомобилей.

На месте находятся экстренные службы города. Люди не пострадали, но движение на этом участке МКАД затруднено, сообщил источник NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Молодому человеку потребовалась госпитализация. По словам супруга исполнительницы, музыкального продюсера Иосифа Пригожина, молодой человек хотел сделать сюрприз матери и тайно ехал в Северную столицу на её выступление.