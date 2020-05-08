Самолёт насмерть сбил человека во время посадки в американском аэропорту

https://static.news.ru/photo/ae6b7cca-9121-11ea-bee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В международном аэропорту города Остин, штат Техас самолёт авиакомпании Southwest Airlines насмерть сбил человека на взлётно-посадочной полосе. Инцидент произошёл вечером 7 мая.

Пилот прибывшего из Далласа воздушного судна сообщил диспетчеру, что вскоре после приземления увидел человека на ВПП. Позднее тело погибшего обнаружил один из сотрудников воздушной гавани, передаёт Associated Press.

Southwest Airlines jet hits, kills man on Austin airport runway https://t.co/i6zwPdQuFs pic.twitter.com/LXfFYXmLtY — News 4 San Antonio (@News4SA) May 8, 2020

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. Они устанавливают, почему погибший находился на полосе в момент посадки пассажирского самолёта.

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