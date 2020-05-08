Самолёт насмерть сбил человека во время посадки в американском аэропорту

https://static.news.ru/photo/ae6b7cca-9121-11ea-bee4-fa163e074e61_660.jpgФото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В международном аэропорту города Остин, штат Техас самолёт авиакомпании Southwest Airlines насмерть сбил человека на взлётно-посадочной полосе. Инцидент произошёл вечером 7 мая.
Пилот прибывшего из Далласа воздушного судна сообщил диспетчеру, что вскоре после приземления увидел человека на ВПП. Позднее тело погибшего обнаружил один из сотрудников воздушной гавани, передаёт Associated Press.