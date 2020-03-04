https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Борт «Уральских авиалиний» U6 609 совершил экстренную посадку утром 4 марта из-за того, что человеку в самолёте стало плохо с сердцем.

В казанском аэропорту самолёт встречала машина скорой помощи, на ней пассажира экстренно госпитализировали в местную больницу. Уточняется, что это мужчина 1959 года рождения, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, почти 50 бортов не вылетели утром 4 марта из столичных аэропортов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Воздушные гавани работают в штатном режиме, однако 16 рейсов задержано во Внуково, 14 задержано и 7 отменено в Домодедово, вылет 10 рейсов из Шереметьево откладывается на неопределённый срок.