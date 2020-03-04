https://static.news.ru/photo/724fafe6-5dd6-11ea-b04f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 50 бортов не вылетели утром 4 марта из столичных аэропортов в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Воздушные гавани работают в штатном режиме, однако 16 рейсов задержано во Внуково, 14 задержано и 7 отменено в Домодедово, вылет 10 рейсов из Шереметьево откладывается на неопределённый срок. Московские аэропорты аккредитованы по всепогодной категории, но в случае ухудшения погоды пилоты сами принимают решение о взлёте и посадке, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся утром 4 марта. Среда ожидается очень тёплой и дождливой, до 10:00 в столице и Московской области действует «жёлтый» уровень погодной опасности из-за плохой видимости на дорогах.