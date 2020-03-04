https://static.news.ru/photo/8172be42-5dbc-11ea-bbb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся утром 4 марта.

Среда ожидается очень тёплой и дождливой, до 10:00 в столице и Московской области действует «жёлтый» уровень погодной опасности из-за плохой видимости на дорогах, сообщает Гидрометцентр России.

Как писал NEWS.ru ранее, жителей российской столицы ожидает идеально тёплая погода в праздничные выходные — 8 и 9 марта. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в Москве ожидается от +11 до +13 градусов.