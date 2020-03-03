https://static.news.ru/photo/546784d6-5d63-11ea-98c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей российской столицы ожидает идеально тёплая погода на праздничные выходные — 8 и 9 марта. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в Москве ожидается от +11 до +13 градусов. В Московской области столбики термометров достигнут +14 градусов. В центральной части РФ будет от +10 до +15 градусов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя температура воздуха в Москве во время зимы 2019–2020 года не опускалась ниже +0,5 градуса. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.