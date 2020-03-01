https://static.news.ru/photo/3da3b440-5bf6-11ea-9281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя температура воздуха в Москве во время зимы 2019–2020 года не опускалась ниже +0,5 градусов. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Эта цифра выше нормального значения на 7,7 градуса, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Кроме того, с высоких температурных отметок началась весна в столице. Так, по данным метеорологов, 5 марта столбики термометров поднимутся до +8–13 градусов. В этом случае будет побит рекорд 1995 года, когда температура достигла +8,9 градуса.

Также к этому дню исчезнет снежный покров. При этом специалисты не исключают появления небольшого и неустойчивого покрова позднее.

Как писал NEWS.ru, исторические максимумы температуры в Москве и других городах Центральной России обновлялись все три зимних месяца. Только за последнюю неделю февраля синоптики зафиксировали пять температурных рекордов. Отклонение от нормы достигло 25–28 градусов в отдельные дни.