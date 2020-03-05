https://static.news.ru/photo/30a3ec70-5ebb-11ea-aa72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолёт Airbus A320, вылетевший из Москвы в Нижний Новгород, экстренно вернулся. Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Самолёт приземлился в Шереметьево. В общей сложности в полёте он провёл 4 часа 40 минут, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Airbus A320 вылетел из Шереметьева в 06:09 мск, сделал более десяти кругов в районе аэропорта Нижнего Новгорода и развернулся в сторону Москвы. Причины возврата воздушного судна пока не известны.

Как писал NEWS.ru, самолёт «Москва — Дубай» в этот же день экстренно вернулся в Шереметьево. Экипаж борта Airbus А330 принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Спустя 40 минут после вылета из Москвы в кабине пилотов сработал датчик неисправности навигации. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.