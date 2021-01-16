Сайт ФСИН подвергся массированным DDos-атакам

https://static.news.ru/photo/5773719a-58f7-11eb-a322-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsinrussia/facebook.com

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России подвергся массированным DDos-атакам 17 января.

На протяжении двух часов сайт подвергается постоянным массовым DDos-атакам, — сообщил ТАСС источник.

По его словам, в данное время специалисты работают над восстановлением его нормальной работы.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о задержании политика Алексея Навального в московском аэропорту Шереметьево. Основанием стало постановление начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционера объявили в розыск. Задержание проводили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве. Меру пресечения для оппозиционера выберет суд, говорится на сайте столичного УФСИН.

Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем ему пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Самолёт с Навальным вылетел из Берлина 17 января в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). Однако лайнер резко сменил курс и направился к Шереметьево. По данным СМИ, во Внуково закрыли полосу, объяснив это поломкой снегоуборочной техники. В результате лайнер сел в 20:14.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.