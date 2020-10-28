Сахалинец снимал порно с дочерью и выкладывал в Сеть

https://static.news.ru/photo/40472fc4-191a-11eb-a485-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Житель Сахалина три года снимал порно со своей малолетней дочерью. Следователи установили более 160 эпизодов преступлений.

31-летний извращенец орудовал с ноября 2016-го по декабрь 2019 года. Все свои сексуальные действия с ребёнком 2006 года рождения он снимал на смартфон и планшет, после чего выкладывал на файлообменном ресурсе в Интернете с публичным доступом.

Кроме того, сыщики установили факт переписки с 12-летней местной жительницей на тему сексуальных отношений.

Мужчине предъявлены обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, п. «в» ч. 2 ст. 242.2, пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по области. Дело передано в суд.

Ранее NEWS.ru писал о бывшем министре образования Архангельской области Юрии Гнедышеве. Его подозревают в совращении детей. По версии следствия, Гнедышев в 2019 году переписывался в социальной сети с двумя школьницами в возрасте 12 и 14 лет. Одной из них он прислал ссылку на видеозапись сексуального характера. Мужчина признал вину.