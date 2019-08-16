https://static.news.ru/photo/edb8329e-c032-11e9-ae76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Китае спасли маленькую девочку, руку которой затянуло в эскалатор. Инцидент произошёл в одном из торговых центров в городе Ханчуан.

На кадрах видно, как девочка едет с мамой, держась за перила. В какой-то момент она забывает убрать руку и её затягивает в механизм. Мама ребёнка попыталась извлечь руку малышки самостоятельно. После нескольких безрезультатных попыток на место были вызваны спасатели. Специалистам потребовалось всего 10 минут, чтобы освободить девочку. Сообщается, что ребёнок не получил сильных травм, малышка отделалась лёгким испугом и несколькими порезами, передаёт « Ридус ».

Ранее, как писал News.ru, 5-летний ребёнок получил травму в торговом центре Нягани. Пока отец расплачивался на кассе, его 7-летний сын подкатил к эскалатору тележку с младшим братом. Коляска перевернулась, ребёнок получил травму головы.