https://static.news.ru/photo/bce66740-5145-11ea-b6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gunnar Ries/Flickr

Полиция Дании арестовала экипаж судна DUNCAN ISLAND, которое следовало из Эквадора в Санкт-Петербург. Его обвинили в контрабанде по меньшей мере 100 кг кокаина.

15 февраля с острова Лангеланн к контейнеровозу на лодке отправились трое мужчин — 50-летний россиянин и двое граждан Латвии. Забрав наркотики у экипажа, они вернулись на сушу, после чего были задержаны. По данным полицейских, кокаин они должны были доставить в Копенгаген и другие города Скандинавии. Им также предъявили обвинения, сообщает TV2.

Судно DUNCAN ISLAND было доставлено в порт города Калуннборг, все члены экипажа — 24 человека — были задержаны. На борту контейнеровоза под присмотром стражей порядка остались двое из них. Правоохранители намерены обыскать корабль, они не исключают, что на борту есть наркотики.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Латвии сожгла более двух тонн кокаина, которые были ввезены в Европу под видом продуктов питания.