Россиянин упал с велосипеда и заявил, что его сбила машина

https://static.news.ru/photo/2ee12f86-f5a8-11ea-9b97-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина в Санкт-Петербурге обратился в полицию, заявив, что его в ночь на 13 сентября сбила машина и скрылась с места происшествия.

Момент «ДТП» попал на камеры наблюдения, Telegram-канал «112» опубликовал эту запись. На видео мужчина едет на велосипеде по абсолютно пустой ночной улице. По ходу движения он задевает дорожный знак, падает и лежит без движения. Только в этот момент в кадре появляется автомобиль и проезжает в нескольких метрах от «потерпевшего».

О реакции правоохранительных органов на заявление от мужчины пока ничего не известно.

Ранее NEWS.ru приводил рекомендацию специалиста по фитнесу Льва Гончарова. Специалист посоветовал людям, стремящимся избавиться от лишнего веса, бегать, а не ездить на велосипеде, так как последнее в условиях города — это «ультраопасное занятие».