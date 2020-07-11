Фитнес-тренер назвал, в чём опасность сжигания жиров на велосипеде

https://static.news.ru/photo/17f8c0f8-c331-11ea-9f94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Специалист по фитнесу, тренер Лев Гончаров рассказал, что поездки на велосипеде эффективный способ быстро сжечь лишний жир в организме, однако следует помнить об опасностях, которые связаны с этим видом похудения.

Он отметил, что для сжигания калорий нужно поддерживать во время поездки достаточно высокий пульс, однако при такой быстрой езде появляются риски ДТП.

Проблема велосипедистов в том, что если они ездят по пешеходным дорожкам, то они могут сшибить пешехода, а если едут по проезжей части, то их может сшибить автомобиль. Велосипеды в городе — это ультраопасное занятие, поэтому езда получается осторожная и медленная с постоянными остановками. Добиться высокого пульса во время такой прогулочной езды не так просто, — привели слова Льва Гончарова на портале радио Sputnik.

Фитнес-тренер подчеркнул, что среднее значение пульса для успешной тренировки — от 120 до 150 ударов сердца в минуту. Однако для каждого человека врач должен назначить индивидуальные показатели, так как у каждого человека разные допустимые повышения частоты пульса.

Лев Гончаров посоветовал в городе тренироваться с помощью пробежек или ходьбы.

Ты выходишь из подъезда и пешком можешь набрать необходимый пульс и сжечь ненавистные жиры. С велосипедом надо ждать выходного дня, надо брать велосипед и ехать за город, чтобы там на нём кататься. Можно часто увидеть любителей, которые свой велосипед везут на крыше автомобиля, чтобы где-то покататься, — пояснил фитнес-тренер.

Он добавил, что, если на велосипеде всё-таки очень хочется кататься и при этом худеть, то стоит выбрать подходящее для этого место: парки с велодорожками, где риск сбить пешехода минимален или велодром.

Людям нравится быстрая езда, обдувание ветром, адреналин и так далее. Катание на велосипеде — быстрее, чем бег, но это просто удовольствие. Искать какую-то особую пользу в том, что бицепс бедра сжигает больше энергии, чем квадрицепс во время ходьбы — это неправильно. Так говорят только производители велосипедов, — подытожил тренер.

Ранее NEWS.ru писал, что на юго-западе Москвы произошло ДТП. Грузовой автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Инцидент произошёл при съезде с Варшавского шоссе на Новобутовскую улицу.