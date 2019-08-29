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Турецкая клиника прокомментировала сообщения об изъятии у пациентки из России внутренних органов. Как заявили в медучреждении, погибшая 16-летняя жительница Красноярска поступила к ним в тяжёлом состоянии. Информация об изъятии её органов является клеветой.

Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти её было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чём вы говорите,...