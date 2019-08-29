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82-летний россиянин погиб в результате ДТП в Болгарии. На него наехал туристический автобус.

Инцидент произошёл в районе города Несебр. Гибель российского туриста подтвердил генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.

Полиция подтвердила гибель гражданина России в результате ДТП, в ближайшее время ждём официальной информации о происшествии, — цитирует дипломата ТАСС.

Согласно предварительным данным полиции, россиянин переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее News.ru писал, что россиянка утонула во время отдыха в турецкой провинции Анталья. 69-летняя гражданка РФ Лариса Рычкова зашла в море, а через некоторое время начала тонуть. Ей на помощь бросились другие отдыхающие: они вытащили женщину из воды и связались со спасателями. Медики отвезли туристку в одну из частных больниц, но, несмотря на усилия врачей, россиянка скончалась. 

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