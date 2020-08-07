Раскрыты подробности жёсткой посадки разбившегося в Индии самолёта

https://static.news.ru/photo/5d76070e-d8ed-11ea-8123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: AP/TASS

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Air India, совершивший жёсткую посадку в городе Кожикоде, упал со склона. Об этом сообщил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.

Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде в дождливую погоду пересек взлётно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов, (более 10 метров. —NEWS.ru) а затем разбился на две части, — написал чиновник в Twitter.

В результате аварии погибли 20 человек. Среди них — оба пилота воздушного судна. Ранение получили 120 человек. Всего на лайнере находились 174 взрослых пассажира, 10 детей, 2 пилота и 4 члена экипажа.

По предварительным данным, самолёт прилетел из Дубая. После приземления он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате кабина пилотов и передняя часть самолёта оказались полностью разрушены.

As per the flight manifest there were 190 people on flight AXB-1344 including 174 adult passengers,10 infants, 4 cabin crew & 2 pilots.

Unfortunately, 16 people have lost their lives. I offer my heartfelt condolences to their next of kin & pray for speedy recovery of the injured. — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 7, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что в воскресенье в Стамбуле произошло столкновение двух лайнеров. На видео, которое появилось на YouTube-канале kokpitaero, показано, как лайнер южнокорейской авиакомпании Asiana во время руления врезается крылом в пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines, из-за чего его «хвост» ломается.