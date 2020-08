Раскрыты подробности жёсткой посадки разбившегося в Индии самолёта

В результате аварии погибли 20 человек. Среди них — оба пилота воздушного судна. Ранение получили 120 человек. Всего на лайнере находились 174 взрослых пассажира, 10 детей, 2 пилота и 4 члена экипажа.

По предварительным данным, самолёт прилетел из Дубая. После приземления он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате кабина пилотов и передняя часть самолёта оказались полностью разрушены.

As per the flight manifest there were 190 people on flight AXB-1344 including 174 adult passengers,10 infants, 4 cabin crew & 2 pilots.

Unfortunately, 16 people have lost their lives. I offer my heartfelt condolences to their next of kin & pray for speedy recovery of the injured.