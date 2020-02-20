https://static.news.ru/photo/a0d8081a-53de-11ea-8313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

В Германии злоумышленник открыл огонь в кальянной города Ханау в ночь на 20 февраля. Жертвами стали 11 человек, среди них были граждане Турции.

В ходе вооружённого нападения в Ханау погибли пять турецких граждан, — заявил посол Турции в ФРГ Али Кемаль Айдын телеканалу NTV Haber.

Стражи порядка обнаружили тела стрелка и его матери в квартире злоумышленника. Мотивом преступления стала ксенофобия. Мужчина написал 24-страничный манифест о «необходимости уничтожить некоторые народы, изгнание которых из Германии невозможно».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потрясена трагедией, произошедшей в Ханау. Она заявила, что скорбит вместе с немцами.