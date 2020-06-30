Пьяный житель Подольска поджёг палатку для голосования по поправкам

https://static.news.ru/photo/e2c3f32e-bab3-11ea-848b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В подмосковном Подольске местный житель 1984 года рождения поджёг палатку для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Инцидент, произошедший на улице Курской, был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина подъехал к палатке на велосипеде. С собой у него была похожая на канистру ёмкость. После поджога злоумышленник уехал с места происшествия.

Возгорание было потушено пожарными, а мужчину вскоре задержали полицейские. Выяснилось, что после инцидента с палаткой он нанёс надпись на памятник воинам Великой Отечественной войны, сообщают «Вести».

По словам самого мужчины, он плохо помнит произошедшее, поскольку находился в состоянии опьянения.

По данным телеканала РЕН ТВ, подозреваемый в поджоге палатки является сторонником Алексея Навального.

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции 80-летний мужчина устроил скандал на избирательном участке города Ториньи-сюр-Орез. Пенсионера рассердило замечание об отсутствии у него медицинской маски. Между ним и мэром города произошла перепалка. Избиратель схватил урну для голосования, намереваясь бросить её в чиновника, но потом передумал и разбил ёмкость для бюллетеней об пол.