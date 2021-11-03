Пьяный россиянин на спор снял украинский флаг со здания в Виннице

В украинской Виннице находящийся в состоянии алкогольного опьянения россиянин снял государственный флаг, который был расположен на торгового-развлекательном центре. Из-за этого против него было возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном отделении Национальной полиции Украины.

Такое правонарушение наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, — говорится в заявлении.

По информации, размещённой на сайте правоохранительных органов, инцидент произошел 6 ноября. Рано утром 35-летний гражданин России взобрался на здание ТРЦ и вынул из флагштока флаг Украины. После чего за ним погнались охранники центра. Убегая, нарушитель выбросил флаг. На допросе мужчина признался, что находился в Винницкой области для встречи с родственниками. Причиной же, по которой он совершил данный поступок, нарушитель назвал спор.

Как сообщается, против россиянина возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку видео 2018 года на предмет возможного оскорбления чувств. Причиной стали кадры, где запечатлены две девушки, которые целуются на фоне Вечного огня.