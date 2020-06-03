Путина разозлил доклад властей Норильска о ЧП с разливом нефти

https://static.news.ru/photo/c21c846a-a5a0-11ea-a495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Президент России Владимир Путин возмутился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса по поводу ЧП в Норильске, где произошёл разлив топлива. Глава государства устроил разнос на совещании, посвящённом сложившейся ситуации, и призвал к ответственности виновных.

Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор, — цитирует Путина РИА Новости.

Главу государства удивило, что о ЧП местные власти узнали спустя два дня из соцсетей и отчитал владельца комбината, где произошла утечка топлива.

У вас там всё в порядке со здоровьем?! — поинтересовался президент.

ЧП произошло 29 мая. В результате аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть их попала в местные водоёмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как заявил глава МЧС Евгений Зиничев, причиной стала разгерметизация резервуара, которая произошла из-за проседания свай фундамента. Он предложил считать инцидент чрезвычайной ситуацией федерального характера, писал NEWS.ru.