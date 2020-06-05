Путин собрал совещание по экологической катастрофе в Норильске

https://static.news.ru/photo/55ed99fa-a721-11ea-8587-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин начал совещание по ситуации в Норильске, где после аварии на ТЭЦ около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива попали в северные реки.

ЧП в Норильске локализовано. <...> Созданы воздушные коридоры, вертолётами будет завозиться всё необходимое. Наша задача сейчас — собирать эти нефтепродукты, — отметил Путин, открывая совещание.

Трансляцию ведёт телеканал «360».

Путин поручил реформировать экологическое законодательство и провести проверки на аналогичных объектах, чтобы избежать новых катастроф.

Как писал NEWS.ru, 29 мая тысячи тонн нефтепродуктов оказались под открытым небом после утечки из резервуара норильской ТЭЦ-3. Правительственная комиссия только 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Организация Greenpeace назвала разлив топлива одной из крупнейших катастроф в Арктике и предварительно оценила экологический ущерб в 10 млрд рублей.