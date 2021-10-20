Психолог назвала предварительный диагноз убийцы девочки в Вологде

Заявления подозреваемой в убийстве девочки в Вологде выдают в ней шизофрению и маниакально-депрессивное расстройство. Такого мнения придерживается психолог Ольга Латынцева, передаёт «360».

У нее шизофрения и маниакально-депрессивный синдром. Это точно, — заверила Латынцева.

Психолог также добавила, что если экспертиза покажет невменяемость подозреваемой, то она может отправиться не в тюрьму, а в больницу. Врач напомнила, что осенью у больных шизофренией начинается сезонное обострение.

Конец октября — начало ноября — это традиционное обострение, все психиатрические клиники переполнены. Даже есть психиатрическая скорая, которая вызывается специально. И вот там работы много. Там полнолуние, новолуние, осень. И сейчас, конечно, обострение, у шизофреников точно, — пояснила она.

Ранее подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде Ульяна Ланская призналась в преступлении и объяснила его мотивы. По её словам, она узнала, что неизлечимо больна и не хотела умирать в одиночестве.