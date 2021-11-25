Трое пропавших в шахте «Листвяжная» спасателей погибли

Трое горноспасателей, пропавших в ходе спасательной операции в кузбасской шахте «Листвяжная» погибли. Общее число погибших в результате аварии выросло до 14 человек.Об этом ТАСС сообщили в администрации шахты.

Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остаётся неизвестной, — сказали в администрации.

Ранее звено из пяти спасателей, работавших на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. Сотрудники МЧС начали поиски.

Отмечается, что без вести пропавшими также числятся и 46 горняков. 11 из них уже точно погибли, их тела обнаружены, но не подняты на поверхность и не опознаны. Список представил Тelegram-канала Shot.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур по погибшим на шахте, он продлится с 26 по 28 ноября. Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.

Ранeе президент Владимир Путин поручил врио главы МЧС России Александру Чуприяну и рукoводителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кемеровскую облaсть.