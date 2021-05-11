Прокуратура проверит законность разрешения на оружие у казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/b97e59b0-b264-11eb-9409-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

Прокуратура проведёт ряд проверок в связи со стрельбой в школе в Казани. В частности, будет проанализирована законность выдачи разрешения на оружие 19-летнему нападавшему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Ведомство также проконтролирует организацию охраны и соблюдение пропускного режима в казанских школах. Кроме того, даст правовую оценку действиям администрации гимназии № 175 в условиях чрезвычайного происшествия. По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования.

В ведомстве добавили , что ход этих мероприятий и расследование уголовного дела, возбуждённого по факту происшествия, взяты на особый контроль.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 20 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Как сообщалось ранее, казанский стрелок начал готовиться к нападению за несколько месяцев. Он звонил в оружейные магазины и интересовался компонентами снайперской винтовки. Некоторое время спустя он занялся оформлением разрешения на оружие и в конце апреля получил его. Предполагается, что с приобретением оружия ему помог старший брат.