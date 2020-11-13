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Происшествия

При пожаре на северо-западе Москвы погиб человек

20:14, 14 ноября 2020 63
Фото: МЧС Москвы/vk.com

Один человек погиб и трое пострадали во время пожара в Зеленограде на северо-западе Москвы.

Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 12 этаже по адресу: город Зеленоград, корпус 1501. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли трёх человек из соседних квартир. К сожалению, в результате пожара один человек погиб, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

В настоящее время пожар ликвидирован. Устанавливаются причины произошедшего.

Как писал NEWS.ru, в Рязани произошёл пожар в торговом центре «М5 Молл». Загорелась крыша, огнём была охвачена площадь в 500 квадратных метров. По одной из версий, инцидент произошёл из-за запуска сигнальной ракеты, которую выпустил инструктор, работающий в батутном центре. По другой версии, причиной стало короткое замыкание. Никто не пострадал.

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