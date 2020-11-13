При пожаре на северо-западе Москвы погиб человек

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В Нижегородской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По его данным, авария произошла около 17:00 14 ноября в районе посёлка Кременки Дивеевского района. В пресс-службе рассказали, что, по предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением...