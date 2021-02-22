Правнучка маршала Жукова на Lexus сбила человека в Москве

https://static.news.ru/photo/4234641e-7671-11eb-8d10-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правнучка советского полководца, маршала Георгия Жукова, находившаяся за рулём автомобиля Lexus, сбила пешехода. Инцидент произошёл в столице на улице Академика Королёва.

ДТП произошло поздним вечером 23 февраля, когда 20-летний житель Подмосковья переходил дорогу. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Согласно предварительным данным, 25-летняя девушка не заметила пешехода, передаёт MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что водитель внедорожника Lexus в Улан-Удэ сбил двух подростков, которые от полученных травм скончались на месте. Погибшие, молодой человек и девушка, были 2004 года рождения. По данным пресс-службы МВД республики, инцидент произошёл около 18:20 на улице Революции 1905 года. Мужчина скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения. В настоящее время с ним работают правоохранительные органы.