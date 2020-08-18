Пожилой москвич потрогал борщевик и умер

https://static.news.ru/photo/87b1f8c4-e159-11ea-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

92-летний житель Зеленограда скончался от ожогов рук и ног, которые были получены от борщевика. После госпитализации мужчина рассказывал, что находился на даче.

Как сообщает MK.RU, пенсионер почти месяц провёл в больнице, но медики не смогли его спасти. Предварительным анализ показал, что ожоги имели растительное происхождение. Специалистам пока не удалось найти точный адрес дачного участка, рядом с которым рос борщевик.

NEWS.ru писал, что Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков. Законопроект был принят большинством голосов.

Ранее биологи из Сыктывкара предложили вымораживать борщевик. Почки растения не выдерживают температур ниже минус 15 градусов по Цельсию. Если удалять снег с самих растений или земли рядом с ними, то почти со 100% гарантией борщевик погибает.