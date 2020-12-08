Пожар в Татарстане унёс жизни троих человек

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В ночь на среду, 9 декабря, на территории Татарстана произошёл пожар. В одном из населённых пунктов республики загорелся частный дом. В результате ЧП погибли три человека. Об этом сообщили представители экстренных служб.

Пожар произошёл в населённом пункте Алексеевское. Загорелся дом 15 по улице Максима Горького.

Погибли три человека... К тушению пожара привлекались 26 человек и девять единиц техники, — цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ночь на 8 декабря на территории Башкирии произошли два пожара, в результате которых погибли семь человек. Об этом сообщили представители экстренных служб.

Первое сообщение о пожаре поступило в 02:07 мск. Из донесённой информации стало известно, что в населённом пункте Малый Менеуз Бижбулякского района загорелось двухквартирное кирпичное жилое строение, находящееся по адресу: улица Шоссейная, дом 1. При пожаре погибли четыре человека.