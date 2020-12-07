Пожары в Башкортостане унесли жизни семи человек

https://static.news.ru/photo/8ea0a178-3918-11eb-91a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ночь на 8 декабря на территории Башкортостана произошли два пожара, в результате которых погибли семь человек. Об этом сообщили представители экстренных служб.

Первое сообщение о пожаре поступило в 02:07 мск. Из донесённой информации стало известно, что в населённом пункте Малый Менеуз Бижбулякского района загорелось двухквартиное кирпичное жилое строение, находящееся по адресу: улица Шоссейная, дом 1. При пожаре погиблОгонь раскинулся на площадь и четыре человека, в том числе два ребёнка 2013 и 2016 годов рождения. Огонь раскинулся на площадь в 86 квадратных метров, экстренным службам удалось его ликвидировать в 06:30. Тушением занимались 30 человек и 13 единиц техники. От МЧС на месте работали 18 человек и семь единиц техники.

Второй пожар случился в населённом пункте Ишмурзино Баймакского района. Там загорелся бревенчатый одноэтажный жилой дом по адресу: улица Крестьянская, дом 27. Сообщение о возгорании поступило в 02:34 мск.

В 02:59 пожар локализован на площади 42 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 13 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России — семь человек и три единицы техники, — передаёт сообщение РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в Дзержинске Нижегородской области произошёл пожар в 25-этажном жилом доме. Из здания были эвакуированы 84 человека, из них 15 детей.