Пожар в пензенском ресторане локализовали

https://static.news.ru/photo/4148a0ba-0808-11eb-9faf-fa163e074e61_660.jpg Фото: 58.mchs.gov.ru

Возгорание в ресторане «Засека» в Пензе локализовано на площади 600 квадратных метров, пострадавших при пожаре нет, сообщило ГУ МЧС по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что информация о площади горения и отсутствии пострадавших является предварительной и требует уточнения. Изначально открытый огонь фиксировался на площади в 800 квадратных метров.

На месте работают 54 специалиста экстренных служб и 17 единиц спецтехники. Из здания эвакуировали 47 человек.

Ресторан, расположенный на улице Совхоз-Техникум, загорелся около 19:40 мск. Здание представляет собой деревянный терем, построенный в 1977 году как символический сказочный шатёр. В 2000-х годах в нём открыли точку общепита.

6 октября крупный пожар также произошёл на рынке в Ростове-на-Дону. Как писал NEWS.ru, загорелся склад магазина пиротехники.