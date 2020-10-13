Пожар произошёл в гостинице в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/040137c8-0dc4-11eb-874c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в гостинице на улице Международная в Москве, пожарные провели эвакуацию людей из здания, а затем ликвидировали возгорание, пострадавших нет, сообщили в экстренных службах столицы.

Как заявляли источники в службах города, в здании было сильное задымление, очаг возгорания находился на 14-м этаже. По адресу: Международная, 15 располагается гостиница «МКМ», сообщает ТАСС.

Пожар был оперативно локализован, а затем — ликвидирован. Его площадь составила 20 кв. метров, — приводит агентство слова источника в экстренных службах.

Как сообщал NEWS.ru, в начале октября в Москве также произошёл пожар в высотке на Котельнической набережной. В помещении на верхних этажах загорелся шкаф. К месту происшествия прибыло около 30 пожарных машин и около 100 сотрудников МЧС. В результате возгорания никто не пострадал.