Пожар на территории Измайловского кремля локализовали

https://static.news.ru/photo/41531590-897c-11eb-9abe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание на территории Измайловского кремля пожарные локализовали менее чем за 30 минут после поступившего сообщения. Пострадавших нет. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В 15:44 пожар локализован. Горели личные вещи, мебель, отделка на площади 20 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Как писал NEWS.ru, сообщение о возгорании на территории Измайловского кремля по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1, поступило в 15:12. Это здание разноуровневое, 1–3-этажное, деревянное. Возгорание случилось на первом этаже. Пожару сразу был присвоен повышенный ранг сложности, из соседних помещений эвакуировали людей.

Измайловский кремль — культурно-развлекательный комплекс, основанный в 2003 году на территории московской усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI–XVII веков.

В 2019 году Измайловский кремль уже горел. Пожар случился на первом этаже шестиэтажного здания «Вернисаж». Причиной возгорания стало короткое замыкание.