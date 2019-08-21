Мужчина, облитый горючей жидкостью на юге Москвы, не смог убежать от обидчиков, так как является инвалидом.
Об этом рассказала его бывшая жена, передаёт телеканал
Комментируя появившееся в Сети видео поджога, она указала, что при появлении огня поджигатели отпрыгнули от него, тогда как сам пострадавший не пошевелился.
Он не может ни отскочить, ни отпрыгнуть — у него больные ноги. Он как сидел, так и не встал, — сказала она.
Ранее News.ru писал, что следователи устанавливают обстоятельства поджога мужчины и получения им сильных ожогов на юге Москвы. 21 августа по адресу Касимовская улица, 19, мужчина во дворе жилого дома распивал спиртные напитки.