Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мужчина, облитый горючей жидкостью на юге Москвы, не смог убежать от обидчиков, так как является инвалидом.

Об этом рассказала его бывшая жена, передаёт телеканал «360». По её словам, она узнала об инциденте от дочери. По мнению женщины, бывший супруг вышел за сигаретами и остановился поиграть с друзьями в карты.

Комментируя появившееся в Сети видео поджога, она указала, что при появлении огня поджигатели отпрыгнули от него, тогда как сам пострадавший не пошевелился.

Он не может ни отскочить, ни отпрыгнуть — у него больные ноги. Он как сидел, так и не встал, — сказала она.

Ранее News.ru писал, что следователи устанавливают обстоятельства поджога мужчины и получения им сильных ожогов на юге Москвы. 21 августа по адресу Касимовская улица, 19, мужчина во дворе жилого дома распивал спиртные напитки.

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