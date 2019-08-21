https://static.news.ru/photo/ebdfbfbe-c438-11e9-8812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мужчина, облитый горючей жидкостью на юге Москвы, не смог убежать от обидчиков, так как является инвалидом.

Об этом рассказала его бывшая жена, передаёт телеканал «360» . По её словам, она узнала об инциденте от дочери. По мнению женщины, бывший супруг вышел за сигаретами и остановился поиграть с друзьями в карты.

Комментируя появившееся в Сети видео поджога, она указала, что при появлении огня поджигатели отпрыгнули от него, тогда как сам пострадавший не пошевелился.

Он не может ни отскочить, ни отпрыгнуть — у него больные ноги. Он как сидел, так и не встал, — сказала она.

Ранее News.ru писал, что следователи устанавливают обстоятельства поджога мужчины и получения им сильных ожогов на юге Москвы. 21 августа по адресу Касимовская улица, 19, мужчина во дворе жилого дома распивал спиртные напитки.