https://static.news.ru/photo/6414df9c-31e8-11ea-953d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Украинская дипмиссия в Иране сообщает, что версия теракта при крушении Boeing 737 пока исключена.

По предварительной информации, самолёт разбился в результате аварии двигателя через технические причины. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается, — говорится в сообщении на сайте посольства.

На борту самолёта было 168 пассажиров и девять членов экипажа. Уже известно, что члены экипажа — граждане Украины.

Для родственников жертв и представителей СМИ посольство Украины в Иране открыло горячую линию: (+98 21) 22 72 26 58.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в 6:00 по местному времени 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

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