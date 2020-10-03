Полиция установила личность облившего Пашаева фекалиями мужчины

https://static.news.ru/photo/d33b6f88-0557-11eb-a6a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Установлена личность мужчины, который облил фекалиями юриста Эльмана Пашаева. По некоторой информации, подозреваемым является 22-летний Илья И. Он пока не задержан.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Других подробностей не приводится. Инцидент произошёл накануне в Москве у входа в здание редакции МИА «Россия сегодня». В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлён момент нападения. На кадрах видно, как юрист борется с молодым человеком в маске и в перчатках. На самом Пашаеве при этом нет средств индивидуальной защиты. Юрист сначала повалил нападавшего на землю, однако потом он упал сам. Хулигану удалось убежать.

Лишённый статуса адвокат после череды скандалов во время разбирательства по делу Михаила Ефремова Пашаев обратился после случившегося в полицию.

Также накануне в YouTube появилось видео нападавшего с объяснениями. По его словам, он не хотел обливать помоями юриста, а лишь намеревался вручить тому термос с их содержимым в качестве заслуженного «Оскара». Однако приближаясь к Пашаеву, он поскользнулся, в итоге содержимое частично попало на костюм юриста, писал NEWS.ru.