https://static.news.ru/photo/8a772e04-4a86-11ea-b686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омские полицейские оставили тело женщины под окнами 16-этажного дома. Покойная незадолго до этого выпала из окна здания.

Инцидент произошёл на улице Конева. Голову и тело девушки накрыли белой тканью. Причиной такого поступка полицейских мог стать тот факт, что в городе работает всего один катафалк, сообщает Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Кирове. Девушка выпала из окна 25-го этажа жилого комплекса «Олимп». Очевидцы произошедшего рассказывали, что услышали грохот, а обернувшись, увидели разбитое лобовое стекло машины и лежащую на асфальте девушку.