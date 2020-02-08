Омские полицейские оставили тело женщины под окнами 16-этажного дома. Покойная незадолго до этого выпала из окна здания.
Инцидент произошёл на улице Конева. Голову и тело девушки накрыли белой тканью. Причиной такого поступка полицейских мог стать тот факт, что в городе работает всего один катафалк,
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Кирове. Девушка выпала из окна 25-го этажа жилого комплекса «Олимп». Очевидцы произошедшего рассказывали, что услышали грохот, а обернувшись, увидели разбитое лобовое стекло машины и лежащую на асфальте девушку.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен