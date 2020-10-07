Полицейские нашли в Ленобласти подпольный арсенал

https://static.news.ru/photo/f90e3b0e-08a0-11eb-bff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Ленинградской области во время проведения обыска по делу о разбойном нападении со стрельбой обнаружили подпольный оружейный склад.

Они изъяли пистолет-пулемёт, несколько карабинов и патроны разного калибра в количестве более тысячи штук. Владелец арсенала задержан. В настоящее время устанавливается, где он смог приобрести оружие, сообщает ОТР.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из жилых домов Москвы полицейские нашли склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Предполагается, что арсенал был собран так называемыми чёрными копателями.