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Полицейские нашли в Ленобласти подпольный арсенал

16:19, 07 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Ленинградской области во время проведения обыска по делу о разбойном нападении со стрельбой обнаружили подпольный оружейный склад.

Они изъяли пистолет-пулемёт, несколько карабинов и патроны разного калибра в количестве более тысячи штук. Владелец арсенала задержан. В настоящее время устанавливается, где он смог приобрести оружие, сообщает ОТР.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из жилых домов Москвы полицейские нашли склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Предполагается, что арсенал был собран так называемыми чёрными копателями.

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